/628257/معتز-محمود-أنا-ضد-دعم-الصناعة-والحكومة-تفرض-ضرائب-مضرة--فيديو

النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطرق خلال حديثه لتحيا مصر، لعدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن العام، وخاصة ما يتعلق بالضرائب المفروضة على الصناعات.

ووفقًا لحديثه، يرى النائب معتز محمود، أن الأفضل هو عدم دعم الصناعة، لأن الأنسب لها أن تكون منتجة، وتعود مواردها عليها.

معتز محمود: أنا ضد دعم الصناعة

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:" أنا ضد دعم الصناعة التى لا تأتى بموارد للدولة، وفى المقابل أدعم التى يمكنها أن تقدم وفرة فى الإنتاج والعملة الصعبة.

رئيس صناعة النواب: فرض الضرائب مضرة على القطاع

وتابع رئيس صناعة النواب، معتز محمود:" كنت قد طلبت من وزيرالمالية أن يأتي بالأرباح التجارية السنة السابقة والتى كان تبلغ 26 مليار، وطلبت منه أرباح تجارية لعام 2009، وكنت متأكد إنها ستكون أكثر من الأرباح الحالية، وسبب ذلك أن المصنعيين بيخسروا نتيجة زيادة فرض الرسوم، وقد أكدت أن فى وقت لاحق أنه سيتم تعويض الرسوم بطرق أخرى وال 26 مليار هيكونوا 200 مليار.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلًا:" عند القيام بتخفيض للضرائب تكون من أجل زيادة فى الأرباح التجارية، وزيادة فى نسبة العمالة، والأرقام تثبت أنه مع زيادة الضرائب تكون هناك خسائر في الأرباح التجارية، وزمان لما نزلنا الضرائب 20% الدخل زاد، وهناك ضرائب مفروضة على الصناعة في مصر مضرة، وتسبب لنا خسارة أكبر".

واستكمل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:" أنا على علم بأن الدولة مواردها قليلة، ووزير المالية بيقول مافيش موارد، ووظيفتي تكمن فى إيجاد حلول، فنحن نريد عمل توازن بين الرسوم وبما يحقق أعلى فائض للمستثمر والدولة، هذا بالإضافة إلى أن السوق الموازي من ضمن الأسباب التي تعوق الصناعة في مصر، والذى يقوم بدفع الضرائب في مصر الشركات المسجلة، وهناك عدد من مصانع بير السلم لا تدفع ضرائب، ولو دفعو ضرائب 20 % هيسدو عجز الموازنة.