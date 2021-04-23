/628259/عبد-الرازق-بازوكا-للإسماعيلي-ايه-اللي-بيحصل-إحنا-عندنا-بلاوي

أكد سيد عبد الرازق بازوكا لاعب الإسماعيلي السابق ولاعب المنتخب السابق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، معلق علي رحيل مدحت الورداني وباهر المحمدي.

تصريحات بازوكا

قال: "اللجنة الفنية دورها انتهى في النادي، المهندس مدحت الوردانى غلط وطلب يطلع على العقود فقرر إبراهيم عثمان إقالته".

وتابع: "لا يجوز تجميد رئيس نادى يا إما يدير يا إما يمشى، طالما تم تعيين لجنة الفنية للإسماعيلى يبقى كان مفروض منحها كل الصلاحيات، اللجنة لم ترحل بعد قرار إبراهيم عثمان بإقالة الوردانى، هل هى لجنة تسيير أعمال ولا أيه اللي بيحصل"

وأكمل "العملية سداح مداح فى نادي الإسماعيلى، المفروض يتم تعيين عماد سليمان مدير كرة ومنح إيهاب جلال كل الصلاحيات، مكسب المباراة لايفرحنا، احنا عندنا بلاوى".

إيهاب جلال محتاج فرصة

وأضاف"إيهاب جلال مش ساحر لو ساندناه ووقفنا جمبه يستطيع إنقاذ الإسماعيلى، والفريق لن يهبط وهذا وعد منى إحنا هنتبهدل بس، ولازم جمهور الاسماعيلى يعرف ان باهر المحمدى وقع للأهلى وهذا على مسئوليتى الخاصة".

وأختتم: " كنت أتمنى الوضوح الكامل من إدارة الدراويش بشأن صفقة انتقال باهر المحمدى للأهلى على أن نحصل على ثلاثة لاعبين من الاهلى يلعبون فى الدراويش، وهو في موقف صعب وسبق إن إدارة النادي الأهلي وعدتنا بإنها تقف جمبنا".