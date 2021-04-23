عاجل.. السيسى يلتقى قادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير

جدة - نرمين السيد - أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزیر الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعددًا من الضباط وضباط الصف والجنود.





وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب أداء صلاة الجمعة، التقى الرئيس بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وأكد أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة على جميع الأصعدة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وناقش الرئيس عدد من كبار قادة القوات المسلحة فى بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى المصرى والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفانى وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

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