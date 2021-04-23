جدة - نرمين السيد - قال إمام محمود إبراهيم، أحد الأشخاص من ذوى الهمم، إنه حصل بكالوريوس التجارة عام 1984، ولديه بسنت فى الصف الأول الثانوى وبسمة فى الصف الثانى الإعدادى ومحمود فى الصف السادس الابتدائى، موضحَا أن المشكلة التى تواجهه منذ زواجه هو الإيجار الحديث، قائلًا: "بتنقل من شقة لشقة، وعملت مشروع مخللات لكن مع الإيجار ومصاريف الحياة الدكانة بدأت تقع منى".





وأضاف، خلال لقائه مع دهب غريب، ببرنامج "حياة كريمة" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن المحل يحقق له 40 جنيها ربحا يوميا، مضيفًا: "مش مقضى حاجة، لأنى بدفع 400 جنيه إيجار للشقة و350 جنيها للدكان، والبنتين والولد بياخدوا دروس". لتفاجئ مؤسسة حياة كريمة، "عم إمام" بعقد المحل وسداد الإيجار لمدة 6 أشهر وملء المحل البضاعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. بمحل مملوء بالبضاعة وإيجار 6 أشهر.. حياة كريمة تحقق حلم عم إمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.