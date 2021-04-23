تعرف على ضحية رامز عقله طار الليلة

يستضيف الفنان رامز جلال، اليوم الجمعة، الفنان الكوميدي الشاب إسلام إبراهيم ليكون الضحية الحادية عشر لبرنامج المقالب الشهير رامز عقله طار، الذي استطاع خطف الأنظار قبل عرضه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب إسلام إبراهيم في رامز عقله طار، حيث ينتظره العديد من الجماهير لمشاهدة أحداث المقلب ورد فعله.

إسلام إبراهيم في رامز عقله طار

يعتبر الفنان الشاب إسلام إبراهيم الضحية الحادية عشر لرامز جلال في البرنامج، الذي كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، بينما كان التاسع نجم الكوميديا محمد هنيدي، والفنان الشاب أحمد مالك كان عاشر الضحايا.

استطاع رامز جلال، النيل من ضحاياه هذا العام عن طريق الفنان السعودي حسن العسيري، الذي يساعده في إستقطاب الضيف إلى افتتاح مدينة ملاهي في الرياض للترويج لها، ويأخذ الضيف معه في جولة ترفيهية بين الألعاب، ومن ثم يلتقي مع الاعلامية سارة لتأخذه في جولة آخرى تنتهي بلعبة الكبسولة الخاصة برامز جلال والتي تتم داخلها المقلب.