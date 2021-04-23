بطريرك الكاثوليك يترأس صلاة جمعة ختام الصوم بكنيسة المعادى

جدة - نرمين السيد - بدأ اليوم بصلاة القنديل، ثم صلاة القداس الإلهى، التى ترأسها غبطة البطريرك. جاء ذلك بمشاركة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب بيشوى رسمى، مدير الكلية الإكليريكية، والأب يوحنا عادل، راعى كنيسة السيدة العذراء بالمعادى، ولفيف من الآباء الكهنة.

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