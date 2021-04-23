شوقى علام لطلاب جامعة محمد بن زايد: تجديد الخطاب الدينى ضرورة حياتية وحتمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى محاضرته التى ألقاها ضمن سلسلة المحاضرات الدينية لشهر رمضان التى تقدمها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تحت شعار "القيم الكبرى فى القرآن الكريم"، التى تُعقد عبر الإنترنت، وتهدف إلى توعية الطلبة وعامة الناس بمنهج التفسير الحضارى للقرآن الكريم، والمبادئ الكلية لنصوص تفسير نصوصه.

وأضاف فضيلته أن تلك الحقيقة التى نؤكدها هى ما فطنت إليه المؤسسات الدينية والنُّخَب والقامات العلمية والثقافية فى الأمة الإسلامية فى العقود الأخيرة، وتظهر انعكاسات ذلك التوجه والفَهم فى الحضور الطاغى لقضية تجديد الخطاب الدينى فى أغلب منصات مؤتمراتنا العلمية، وتردُّد صداها فى أروقة البحث العلمى الأكاديمى فى المجال الشرعى، بل لما لها من كبير حضورٍ على نطاق النظر الاجتماعى والإعلامى.

وأشار فضيلة المفتى أن ذلك الاهتمام البالغ بتجديد الخطاب الدينى تحديدًا ينطلق من الإيمان بأنه الخطاب الأكثر قدرةً وفعاليةً على التوجيه وتعديل المسارات السلوكية والأخلاقية فى المجتمعات العربية والإسلامية؛ فعلى الرغم من أهمية الخطاب التعليمى والثقافى والإعلامى فإن الخطاب الدينى يبقى له هذا الدور المميز والمكانة الخاصة؛ وذلك نظرًا لما يُمثله الدين من ركيزة أساسية فى تكوين الشخصية العربية والإسلامية.

تجديد الخطاب الدينى أصبحت واجبَ الوقت وأوْلَى الضروريات التى يجب الاعتناء بها

وأوضح أن ما يمر به عالمنا العربى والإسلامى من شيوع التطرف الدينى أو الطائفى أو المذهبى الذى يرتكز على أفكارٍ تخنُق الإبداع وتحدُّ من حرية الفكر والتعبير، ما يمر به عالمنا من ذلك كله يجعل من تجديد الخطاب الدينى ضرورةً حياتية وحتمية حضارية.

وتابع فضيلته: "مثل سائر قضايا التقدُّم والإصلاح والنهضة والتنمية لم تنشأ قضية تجديد الخطاب الدينى مبتوتةَ الصلةِ بالشرع الشريف؛ بل تعلَّقت بمقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية؛ فإن التجديد مقصدٌ شرعى أصيل مقارنٌ للإسلام ذاته، وليست دعوات حادثة؛ فقد أمر صلى الله عليه وسلم بتجديد الإيمان فى القلوب فقال: «جددوا إيمانَكم»، وبيَّن أن ذلك التجديد وظيفةٌ دينيةٌ شرعية تكفَّل سبحانه وتعالى بتقييد مَن يقوم بها على الدوام فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدد لها أمر دينها».

وأضاف مفتى الجمهورية أن قضية التجديد قبل أن تكونَ قضيةً حياتية ضرورية هى قضية شرعية، والتجديد الحقيقى الذى نعنيه وندفع فى اتجاهه هو العودة للمصادر الأصيلة للتشريع الإسلامى واستدعاء ما يوافق كل عصرٍ باختلاف جهاته الزمانية والمكانية والشخصية والحالية بما يحقق مصلحةَ الإنسان فى زمانه، وفى إطارٍ من منظومة القيم والأخلاق التى دعا إليها ورسخها الإسلام.

التجديد مقصدٌ شرعى أصيل مقارنٌ للإسلام ذاته وليست دعوات حادثة

ولفت فضيلته إلى أن هذا التجديد لا يتحقق بطبيعة الحال إلا بفَهمٍ تامٍّ لمتطلبات العصر والواقع، وتحقيقٍ لمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء من غير إخلالٍ بالثوابت أو إهدارٍ لأى معلومٍ من الدين بالضرورة.

وأوضح مفتى الجمهورية أنه لا يختلف أحدٌ على أن محورَ التجديد فى خطابنا الدينى هو الاجتهاد فى فهم النصوص؛ فكلٌّ من التجديد والاجتهاد لا ينفصلان مطلقًا؛ فالتجديد من لوازم الاجتهاد الصحيح؛ والاجتهادُ طريقٌ له؛ وهذا الاجتهاد الذى تُناط به عملية التجديد برمتها ليس اجتهادًا مطلقًا لا ضابط له؛ بل اجتهادٌ كما ينبنى على فهم النصِّ فإنه ينبنى أيضًا على إدراك الواقع وفهم تطوراته ومتغيراته، وإدراك أن أى محاولات تجديدية لن تُثمر ثمرةً حقيقيةً إلا بدراسة هذا الواقع والتعمق فى علومه وفهم تفاصيله وما يطرأ على أعراف الناس وثقافاتهم من تغيير إيجابى أو سلبى.

وأضاف: "من هنا تظهر الأهمية الكبيرة للدراسات الإسلامية التجديدية التى تجعل النصَّ محورًا لها؛ وتُعيد النظر فيه طبقًا للمنهج العام والمبادئ العامة والمقاصد الشرعية وليس وقوفًا عند مفردات الألفاظ وجزئية الأحكام المقيدة بخصوصية الأزمان واختلاف الأحوال وطبائع الأماكن وقاطنيها".

وأشار فضيلته إلى أنه لا شك أن أول النصوص وأهمهما فى هذا السياق هو دستور الإسلام؛ القرآن الكريم؛ مأدُبة الله تعالى فى أرضه، الكتاب الذى نزل لخير البشرية جمعاء، قال عنه الإمام الشاطبى: "إنه عمدة الملة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وإدراك مقاصدها".

ولأنه لا تنقضى عجائبه، ولأنه صالح لكل زمان ومكان، وفيه كليات الشريعة ومقاصدها؛ فإنه كان -ولا زال- محطَّ نظر المفسرين؛ وكان نظر كل مفسِّرٍ فيه نابعًا من زمانه ومكانه وثقافته ورؤيته لحال الإنسانية فى عصره، ومن هنا كان من اللازم فى عصرنا هذا الاهتمام بالتفسير الحضارى للقرآن الكريم والوقوف على الرؤية الكونية الحضارية الاجتماعية والنفسية التى جاء بها الكتاب الحكيم انطلاقًا من المبادئ الكلية للتفسير، وذلك لعِظَم هذا الاتجاه فى تصوُّر وبناء تجديد الخطاب الدينى فى ظل قِيَم الإسلام الأصيلة وثوابته الراسخة وأخلاقه المحمدية.

عمارة الأرض قيمة عظمى ترتبط بأصل خلق الإنسان ووجوده فى هذه الحياة

وحول تحقيق الغايات المرجوة من التفسير الحضارى للقرآن الكريم أوضح فضيلته أنه منوطٌ بأن ينبنى على عدة دعائم ومبادئ تفسيرية؛ لعل من أهمها الفَهم الدقيق للكليات الأخلاقية والقِيمية التى سعى القرآن الكريم لترسيخها وأناط بها أحكامه وتشريعاته، وجعلها زاويةً ينظُر من خلالها الإنسان إلى الكون والحياة، وهذا لا يتأتَّى إلا بالتدبر التام للقرآن الكريم، وبهذا التدبُّر يمكن الوقوف على القيم القرآنية الكبرى، فعلى سبيل المثال يجب فهم حقيقة الخير والصلاح، وفهم طبيعة الصراع الدائم بين الدوافع البشرية وبين السمو الأخلاقى والإنسانى، وتدبُّر الآيات التى عالجت تلك القضايا بشكل دقيق جدًّا، وتتبع سبل التزكية القرآنية للنفس البشرية لمساعدتها على الانتصار فى تلك المعركة الدائمة، والتخلُّص من طغيان قيم المادة والمصالح الشخصية، وإعلاء قيم الحب والسلام والإخاء، وكذا الفهم الدقيق لسائر القيم الكلية التى زخر بها القرآن الكريم.

وأكد على ضرورة فَهم البُعد الحضارى لقضية الاختلاف أثناء تفسير القرآن العظيم، وكيف أن ذلك الاختلاف أحد الدعائم المميزة للبناء الحضارى الإسلامى، والذى كان سببًا فى تكوين ثروة فكرية دعمت المنظومة الفقهية والإسلامية على المستوى المحلى والصعيد الإنسانى، وأثمر رحمةً بين العباد وتعايشًا بينهم فى جوٍّ آمن يسوده الحب والرحمة والسلام؛ ولذلك فإن الإفادة من ذلك الخلاف مبدأ أصيل فى عملية التفسير الحضاري؛ لأن الوقوف عند اتجاه فقهى أو فكرى معين بالتصويب له وتخطئة غيره أثناء تناول آى القرآن الكريم يُكرِّس لحالةٍ من الجمود، تتعارض تمامًا مع الرؤية التفسيرية الحضارية التى تنبنى فى الأساس على المرونة وسعة الأفق وتعدد الخيارات.

وأضاف فضيلة المفتى أنه من المبادئ والقيم الكلية الضابطة التى ينبغى أن ينبُع منها التفسير الحضارى أن القرآن الكريم قد اهتم ببناء الإنسان داخليًّا ولم يقصر اهتمامه على التشريعات الظاهرية فقط؛ بل إنما شرع هذه التكليفات والتشريعات لأنها تعود بالأثر على كينونة الإنسان وقناعاته فتنعكس فى اتجاهاته وأفعاله فى سياقه الاجتماعي؛ فجعل القرآن من أولى دعائم بناء الإنسان الإيمان بالله، ومن الإيمان تفرعت بقية الأمور الاعتقادية الأخرى، التى أوجب بعضها إنهاض العقل للتعرف على حقائق الكون ومظاهر الحياة الدنيا، فالتفكير فريضة إسلامية على حد تعبير العقاد.

التفسير الحضارى للقرآن يمثل حلقة انفراج للأزمة القائمة فى تجديد الخطاب الدينى

وأشار إلى أن من هذه المبادئ أيضًا الحث على عمارة الأرض، وهى قيمة عظمى ترتبط بأصل خلق الإنسان ووجوده فى هذه الحياة، يقول تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، ويقول: {وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}؛ فهاتان الآيتان وغيرهما كثيرٌ تدلان على أن من مهام الإنسان الأولى التى خُلق من أجلها تعمير الأرض بشتى صنوف الخير وأنواع البر، وعدم الفساد بأى صورة.

وأوضح أنه إذا كانت جُل عبارات المفسرين فى معنى إعمار الأرض تدور على المعنى المادى إلا أن مجال إعمار الأرض أرحب من ذلك؛ فهو يشمل كل ما فيه تنميتها ورُقيها سواء فى الجانب المادى أو المعنوي؛ وهو ينبنى فى المقام الأول على التعاون الإنساني؛ وهذا الأخير لا يكون إلا بتحقيق الأمن العام للبشر فى كل زمان ومكان. ومن هذا المنطلَق حفظ الإسلام حرية الاعتقاد؛ حيث قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}؛ وذلك لأن الاطمئنان الداخلى للإنسان اعتقادًا وفكرًا شرطٌ أساسى لانتمائه ثم عمله واجتهاده وتعايشه وتعاونه مع غيره لتحقيق النماء والإعمار.

وقال مفتى الجمهورية: "ومن هذا المنطلق كان العدل والحكم بالقسط من قيم القرآن الكبرى، وقد جاءت رسالة النبى صلى الله عليه وسلم تؤسس للعدالة بين البشر على السواء لأهمية هذا المعنى فى استقرار المجتمع وانتفاء الخوف من ضياع الحقوق، فيتوفر الأمن والطمأنينة، وهو رافد مهم من روافد البناء الحضارى.

ومن هنا أيضًا كان من القيم القرآنية العملُ على تحقيق معانى الأخوة والتواصل بين المجتمعات؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}؛ ففى هذه الآية بيان وحدة الجنس البشرى، والأصل الواحد الذى خُلقت منه جميع شعوب الأرض، وقد أفصحت الآية عن الغاية من هذا التنوع والاختلاف وهو التعارف والتعايش بين شعوب الأرض، فمن هنا كان من القيم القرآنية أن تسود بين أفراد هذه الأسرة الكبيرة الممتدة عبر الزمن علاقات المودة والبر، وكان من هذه القيم الحاكمة لتفسير القرآن الكريم أن الإسلام دين تواصل وتعايش ونفع للبشرية كلها على اختلاف عقائدها وأعراقها وألوانها.

جماعات التشدد والإرهاب تحاول عزل الأمة الإسلامية عن العالم كله

وأوضح أن من المبادئ الكلية لتفسير نصوص القرآن الكريم الالتفات إلى هذه المعانى لبيان أن ما تفعله جماعات التشدد والإرهاب هو محاولة لعزل الأمة الإسلامية عن العالم كله، بل عزل طائفة من الأمة ذاتها داخل الأمة من أجل دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان.

وكذلك من المبادئ الكبرى لتفسير النصوص القرآنية أيضًا مراعاة حفظ مقاصد الشريعة الكلية، وهى الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وأن الإسلام قد أناط تلك الكليات بصفة الإنسانية المجردة بقطع النظر عن العرق أو الدين؛ فهى ليست خاصة بالمسلمين فقط دون سواهم، بل إن الإسلام بالغ فى التنبيه على رعاية حقوق الإنسان لغير المسلمين؛ نظرًا إلى فلسفة الإسلام فى المساواة بين البشر جميعًا فى الحقوق والواجبات.

وهكذا كان التفسير الحضارى للقرآن الكريم دافعًا إلى معانى التآزر الإنسانى وتكامل المجتمعات الإنسانية فى مواجهة القضايا الإنسانية الكبرى كالتأمين العام للغذاء والدواء، ومقاومة الجوائح العالمية كفيروس "كورونا"، والتعاون الإنسانى فى الحفاظ على النفس البشرية فى مواجهة الكوارث الطبيعية، ومحاربة الجرائم العالمية كالاتجار بالبشر وصناعة وترويج المخدرات، وغير ذلك من أوجه التعاون الإنسانى.

وعن تعاملنا مع التراث التفسيرى قال مفتى الجمهورية: "إن التراث الذى خلَّفه علماء الأمة تراثٌ عظيم وثروةٌ بيانية وبلاغية ومعرفية ساعدت فى فهم آيات القرآن الكريم؛ ومع كل ذلك فيجب أن يُفهَم ذلك التراث فى إطار الجهد العلمى البشرى بإنزال النصوص على الواقع من وجهة نظر المفسرين على اختلاف عصورهم، دون خلطٍ بين ما هو مقدس وما هو بشرى، وبين ما هو ثابت وما هو متغير، فإن ذلك الخلط مثَّل حائط صدٍّ أمام التجديد على طوال السنوات الماضية؛ ومن هنا فينبغى تقبُّل فكرة إعادة النظر فيما دوِّن ومناقشته علميًّا فى ضَوء المقاصد الربانية الثابتة، والقواعد الكلية المستقرة، والتى فسر هؤلاء العلماء العظام القرآن فى ضوئها".

وتابع: "من هنا، يجب مراعاة الظرف الزمانى والمكانى أثناء النظر فى تفاسير الكتاب العزيز، وضرورة التوقف عن استدعاء النصوص التفسيرية دون عرضٍ على الظروف الراهنة، فإن من العبث استجلاب هذا التراث بتفاصيله إلى زماننا الحاضر ليتحرك فى أرض الواقع الحالى ويحكم هذا الحاضر ويضع حلولًا لمشاكله كأنه الماضي؛ فينبغى أن يُنظَر فى هذا النتاج العلمى التراثى لا لاستدعاء الجزئيات بل لاستخراج مناهج الاستنباط والتطبيق فى ظل المبادئ الكبرى للشريعة".

محور التجديد فى خطابنا الدينى هو الاجتهاد فى فهم النصوص

ولفت فضيلة المفتى إلى أن التفسير الحضارى للقرآن الكريم يمثل حلقة من حلقات انفراج الأزمة القائمة فى تجديد الخطاب الدينى، ويساعد على بناء ذلك النموذج المعرفى والأخلاقى وترسيخه فى النفوس، انطلاقًا من القيم الأخلاقية القرآنية الخالصة، فإن الله تعالى أنزل القرآن الكريم ليكون كتاب هداية للخلق أجمعين، ودستورًا حاكمًا فى سائر المجالات، وإن تلك الأمة قد أسست حضارتها وَفق ذلك الدستور المحكَم الربانى، ووفق قيمه الكبرى ومبادئه الكلية، وتفعيل تلك القيم بشكل حقيقى فى مناحى الحياة كافةً؛ فالحضارات لا تقوم بمجرد الاعتقاد، والمسلم لم يؤسس حضارته لكونه مسلمًا اعتقادًا فقط؛ بل لكونه متبعًا لمبادئ الشرع الحنيف ومحققًا لمقاصده فى الخلق كافةً، وقد جرت سنن الله تعالى بذلك، فلا إنجاز بلا عمل، ولا حضارةَ بدون الأخذ بمقوماتها كاملة، ولذلك فنحن بحاجة لتتابع الجهود فى مجال التفسير الحضارى، إحياءً للمبادئ القرآنية، وتجديدًا لدين تلك الأمة.

واعتبر فضيلته أن الحاجة لهذا التفسير ليست مطلبًا إسلاميًّا فقط؛ فإن البشرية جميعًا تحتاج إليه اليوم أكثر من أى وقت مضى، فإنها فى أمس الحاجة للتخلص من المحددات الأخلاقية المادية الطاغية على العالم اليوم، والانتقال من تلك المبادئ المدمرة إلى المبادئ والقيم الربانية القرآنية التى تُعلى من قيم الوحدة والتماسك والتعايش والتعاون البشرى.

واختتم مفتى الجمهورية محاضرته بقوله: "خلاصةُ الأمر أن منهج التفسير الحضارى الذى ندعو إليه هو ما يأتى فى إطار تجديد الخطاب الدينى، ويتمثل ذلك فى أن يهتم بما ينفع الناس ويُعينهم على حركة الحياة، وأن ينشر قيم الاعتدال والتسامح العالمى، ويحاصر الغلو والتطرف، ويركز على جوهر الدين ويحفظ ثوابتنا، وينفتح على العالم، وأن يكون تفسيرًا بعيدًا عن الخرافات، ويعتمد على فقه الأولويات كعنصرٍ أساسى فى التجديد. وبذلك يكون هذا المنهج عامًّا، لا يقتصر أثره على الأمة الإسلامية فحسب؛ بل يشمل الجنس البشرى عمومًا".