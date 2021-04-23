فيديو.. رجال الشرطة يوزعون وجبات الإفطار على الصائمين

جدة - نرمين السيد - ووزع أفراد الأمن وجبات جاهزة على المواطنين والذين لم يسعفهم الوقت لإدراك وقت الإفطار فى منازلهم. وأعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، وقال أحدهم: "كل سنة وأنتم طيبين، ويعود رمضان على مصر والشرطة بخير"، وقال آخر: "الشرطة دائما جاهزة وحما لينا، شكرا". يأتى ذلك فى إطار الدور الإنسانى والاجتماعى لوزارة الداخلية.

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