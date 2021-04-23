فيديو.. أسامة الأزهرى: جميع مآذن المساجد عبر الـ1400 عام تكونت من 3 درجات

وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول"، الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الجمعة، أن الصحابيين الجليلين عمار بن ياسر وطلق بن على، مارسا مهنة البناء، منوهًا إلى أن القرآن الكريم أشار إلى مهنة البناء فى عدة مواضع.
وأوضح أن أغلب المنازل فى العصور الإسلامية كانت عبارة غرف مجاوره لغرف وفوقها غرف، إضافة إلى وجود فناء به مجرى ماء، وتم استلهام ذلك النموذج مما ذكره القرآن الكريم.
وأشار إلى مأذن المساجد عبر الـ1400 عام تتكون من 3 درجات، منوهًا إلى أن أبرز من ظهرت لديه صنعة البناء هو الصحابى طلق بن على، من حيث الذوق والإعجاب والمهارة.
ولفت إلى أن المسجد النبوى تم بنائه 3 مرات خلال العهد النبوى، الأولى بعد وصول النبى، صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، والمرة الثانية سنة 7هـ، والمرة الثالثة بعد العام الـ7هـ.
وأكد أن المسجد تم إنشائه فى البداية ثم تمت توسعته وتطويره 3 مرات فى العهد النبوى، مضيفًا: "كان تغيير لنمط البناء والمعمار الذى بنى به المسجد، وهناك بعض الكتب ذكرت كيفية رص الطوب".
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