/628262/أميرة-الحداد-العاشر-من-رمضان-يوم-عزة-وكرامة-يفتخر-به-كل-اامصريين

قالت النائبة أميرة سعد الحداد عضو مجلس النواب، ان انتصار العاشر من رمضان الموافق السادس من اكتوبر عام ١٩٧٣ ،ذكري عظيمة تجسد اسمي معاني الفخر والعزة والكرامة على مر العصور .

وأكدت النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب، ان الجيش المصري هو درع الوطن الواقي ،ضد ما يحاك لزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية فى الداخل والخارج .

وشددت أميرة الحداد عضو مجلس النواب على الدور الذي يقوم به الإعلام التوعوي، فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وزيادة وعي المواطنين بما يحاك ضد الدولة فى الداخل والخارج،مؤكدة على اهمية دعم القيادة السياسية والوقوف خلفها داىما

ووجهت أميرة الحداد عضو مجلس النواب، تحية اجلال وتقدير للقوات المسلحة المصرية، التي تضرب بجذورها فى تاريخ من الانتصارات والبطولات، وتسهر على حفظ الوطن وحماية اراضيه .

وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ،سيلقي البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.