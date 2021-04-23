/628263/طارق-العشري-أمنيتي-في-الحياة-أمسك-المنتخب-وأفشة-لاعب-كبير-وأنا-إخترته

أكد طارق العشري المدير الفني لنادي المصري وحرس الحدود السابق، ولاعب فريق ظلائع الجيش السابق، والمنتخب السابق، وأول مدير فني في مصر ينفذ تشكيلة 4-4-2 في مصر مع فريق حرس الحدود.

قال: "انا غير مسئول عن هبوط حرس الحدود من الدوري الممتاز، وسبت الفريق كان عنده 19 نقطة، وكان في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري".

فترة حرس الحدود

وأضاف: " قضيت 10 سنين في نادي حرس الحدود من مساعد مدير فني إلي مدير فني، وكان في الدرجة الثانية وصعدنا به للممتاز، ووصل لمقدمة الدوري في بعض المواسم".

واكمل: " حرس الحدود كان ممكن ياخد الدوري في الموسم 2011 لو إكتمل، لانه جميع الفرق في الدوري كانت تخاف من حرس الحدود، وكنت تاني في المجموعة".

تجربة فاشله في الخارج

وزاد: " خضت تجربة فاشلة في وري الخليج العربي، بسبب جاء من وعدم دراستي للتجربة بشكل جيد".

وأردف: " اللائحة بتاعت الدوري إتغيرت بسبب طارق العشري كمدير فني، في الدوري المصري، في منتصف الموسم، وهذا شئ يجعلني اضحك بشكل هيستيري".

حققت بطولة برة

وأضاف: " أخدت دوري مع أهلي طرابلس، وكانت من أنجح تجاربي، في فترة التدريب والوصول مع أهلي طرابلس أيضاً لوصيف الدوري، ومن أفضل لاعبي كرة القدم قد مرنتهم أحمد عيد عبدالملك".

مانويل جوزية استاذي وتفوقت عليه

وأكمل: " لو مانويل جوزيه طلب مني ان اكون مساعده في فترة زمان كنت هوافق بدون تفكير، سواء في مصر او خارجها، وكنت تلميذه تحت تدريبة وتفوقت عليه، وكل اللقاءات التي جمعتنا كانت معروفه بالندية".

وزاد: “ عمر السولية انا كنت مسئول علي إحترافه بره، وانا اللي جبته تاني برضة، ودا علشان ياخد الثقة في نفسة، وعرفت إمتي هو خد الثقة وجبته وقتها، أفشه لاعب كبير ومن اللعيبه اللي أخترتها وكنت واثق في موهبته”.

وأختتم: " مانويل جوزيه قبل سفرة أخبرني سوف أري ماذا ستحصل في فترة غيابي، وجه وسئلني وجاوبته إني أخدت الكأس، ولو كنت مسكت الأهلي زمان أو الزمالك كنت دلوقتي كنت مسكت المنتخب الأول، وهو من أفضل امنياتي".