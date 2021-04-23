أسقف أرمنت يصلى جمعة ختام الصوم بلا حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا يواقيم أسقف أرمنت وإسنا صلاة القنديل العام وقداس جمعة ختام الصوم اليومن بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا يواقيم أسقف أرمنت وإسنا صلاة القنديل العام وقداس جمعة ختام الصوم اليومن بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا. واشترك معه أباء كهنة الكنيسة بدون حضور شعبى، نظرا لارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

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