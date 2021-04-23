اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الحادى عشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال المفتى: "فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم نعم الزوج فى جميع أحواله وأفعاله، وقد مدحه الله عز وجل فى قوله (وإنك لعلى خلق عظيم)، كان قدوة حسنة فى معاملة أزواجه".

وأشار علام إلى أن إعانة الرجل لزوجته فى أعمال البيت من إحسان العشرة ومن مكارم الأخلاق.

ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة: "اللهم ارضنا بقضائك وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك، وأوزعنا شكر نعمائك وغطنا برداء عافيتك، وأبصرنا باليقين والتوكل عليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين".