بعد صراع المرض.. وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الأسبق حسني مبارك

غادر عن عالمنا اليوم، عصام مبارك، شقيق الرئيس الراحل الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يقارب السبعين عاماً، وشيعت الجنازة ظهر اليوم من مسجد الشربتلى بمدينة نصر.
واقتصرت الجنازة على الأهل والمقربين فقط في مسجد الشربتلى اليوم، وتم تشييع الجثمان الى مقابر العائلة، بدون إقامة سرادق للعزاء بسبب ظروف جائحة كورونا.
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