/628267/صافينار-الرجالة-بتخوني-وصالح-جمعة-مش-قدي

قالت الراقصة صفينار، خلال لقائها فى برنامج شيخ الحارة والجريئة، والذي تقدمة الإعلامية ايناس الدغيدي، على فضاىية القاهرة والناس، إنها تزوجت مرتين واتخطبت أربع مرات، مشيرة إلى أنها تعرضها للخيانة من كل أزواجها، مؤكدة على أنها لن تتزوج عن حب مرة أخرى وستبحث عن زواج المصلحة.

صافينار تكشف عن سبب عدم مشاركتهافي برنامج فؤش

ولفتت الراقصة صافينار، إلي أنها لم تشارك فى برنامج فؤش فى المعسكر الذي كان من المقرر أن تقدمه مع الفنان محمد فؤاد، ولكن هناك اجراءات قانونية وأمنية منعتها من المشاركة، بسبب جنسيتها الأجنبية، فضلا عن أنها تمتلك باسبور روسي.

صافينار وعلاقتها بصالح جمعة

وأشارت النجمة الراقصة صافينار، إلي أنها لم تلتقي باللاعب صالح جمعه من قبل، لافته الي أنها عندما رأته أول مرة لم يكن يناسب زوقها فى الرجال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعها في برنامج «شيخ الحار» والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، حيث تفتح أبرز الملفات الساخنة، بشكل جرئ.