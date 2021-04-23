/628268/عمرو-أبو-السعود--العاشر-من-رمضان-ذكرى-خالدة-ستظل-محل-اعتزاز

تقدم النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان.

عمرو أبوالسعود: العاشر من رمضان ذكرى خالدة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، أن تلك الذكرى الخالدة ستظل دوماً محل اعتزاز وفخر لكل الشعب المصري والأمة العربية، راجياً من المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية دائماً من كل مكروه وسوء، وأن يتحقق للشعب المصري الجسور كل ما يسعي إليه من التنمية والإزدهار والرخاء والتقدم.

عمرو أبو السعود : العاشر من رمضان سيظل تاريخامشرفا

وقال عضو مجلس الشيوخ، «إن العاشر من رمضان سيظل تاريخاً مشرفاً يحكي بطولة وبسالة وتضحية قواتنا المسلحة، التي صنعت في هذا اليوم التاريخي ملحمة لا نظير لها على مر العصور لتحرير الأرض من دنس المحتل الإسرائيلي، وأكدت على صبر وشجاعة الشعب المصري الأبي، وأثبتت أن المصريين لا يفرطوا في حقوقهم مهما كانت التحديات والمعوقات والتضحيات، وأن جيش مصر العظيم سيظل دائماً السيف المسلول لأعداء الوطن، والدرع الذي تنكسر عليه أطماع المعتدين والحاقدين والعابثين في حقوق شعبه».

وأوضح المهندس عمرو أبو السعود، أن هذه المناسبة الذكية التي تمر علينا عاماً بعد عام نأخذ منها العبر والدرس في أهمية التمسك بالعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والإستعداد الجيد لكل مشاكلنا مهما كبرت مثلما فعل أبطالنا في معركة تحرير الأرض فكان النصر حليفاً لهم، مطالباً الشعب المصري الأصيل في تلك الذكرى العطره، وهذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، بالالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة، ونبذ الفرقة فيما بيننا، والوحدة والترابط بين جموع المصريين كي نقطع الطريق على الأعداء والمتربصين الذين يريدون النيل من مصر.