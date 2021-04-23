/628269/لاعب-الإنتاج-يتلقي-أقصي-العقوبات-بعد-البصق-علي-دكة-الزمالك-صور

آثار محمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي بعد تصرفة الغير لائق، في المباراة التي جمعت فريقة أمس مع الزمالك، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق القلعة البيضاء، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع السادس عشر من الدوري.

أكد مصدر في اتحاد الكرة، إن إدارة المسابقات سوف تتولى عقوبة محمد طلعت، بعد رحيل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، بناء على قرار أحمد مجاهد رئيس لجنة التطبيع بالجبلاية، الذي وجّه الشكر لجميع لجان الاتحاد.

عقوبة محمد طلعت بعد أحداث الزمالك

سيتلقي محمد طلعت العقاب من اللجنة المسئولة بالإتحاد المصري، لجنة الإنضباط والتي من المقررلها ان تطبق علية قرار الإيقاف بأربع مباريات وغرامة مالية يصل قدرها إلي 20 ألف جنية مصري، بسبب البصق علي الدكة الفنية لفريق الزمالك في ملعب المباراة.

رد محمد طلعت علي تصرفة

قال محمد طلعت لاعب نادي الإنتاج الحربي : “ لم أقصد بإشارتي وبصقي نادي الزمالك أو أسامة نبيه على الإطلاق، فنادي الزمالك نادي كبير، وأسامة نبيه قيمة كبيرة في الكرة المصرية، وبمثابة أخ أكبر لي “ .

وتابع: “ كنت أبصق على الأرض وقصدك بإشارتي لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي الذي قام بالسخرية مني ومن فريقي، فكنت أقول له أنك صغير جدا على فعلك تلك الأشياء “ .

واختتم : “ لقد تحدثت مع أسامة نبيه واعتذرت له، وأوضحت أنني لم أكن أقصده، أو أقصد نادي الزمالك وهو تفهم الأمر ، وقال لي أنه يعرف أخلاقي جيدا “ .

طرد محمد طلعت في المباراة

أجري أحمد كشري المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي تبديل في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وخرج في ه محمد طلعت لاعب الزمالك السابق ولاعب الإنتاج الحالي، واشار وهو خارج من المباراة، إلي دكة الجهاز الفني لنادي الزمالك برمز مصغر بيده .

في حين تلقي محمد طلعت لاعب نادي الإنتاج الحربي بطاقة حمراء من قبل حكم المباراة في الدقيقة 82 من عمر المباراة، بعد الإشارة علي دكة بدلاء الزمالك والبصق نحو الدكة الفنية لفريق القلعة البيضاء.