/628270/وزير-الري-السوداني-سنقاضي--إثيوبيا-والشركة-المنفذة-لسد-النهضة

أكد ياسر عباس وزير الري السوداني ، أن بلاده سوف ترفع دعوى قضائية ضد أثيوبيا، وذلك حال أقدمت على الملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أو الذهاب لمجلس الأمن.

رفع دعوى إلى مجلس الأمن

وصرح وزير الري السوداني بعدد من ال تغريدات على موقع تويتر: “عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار ان سد النهضة يشكل خطر حقيقي على السلم والامن الاقليمي”، منوها إلى أن «الفلسفة الاولى لسد النهضة والتي دعمها السودان منذ البداية ان يكون اداة تعاون وليس للخلاف».

وذكر ياسر عباس وزير الري السوداني، أن إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية بينما وافقت مصر عليه، ولفت عباس إلى أنه عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد .

وأضاف ياسر عباس وزير الري السوداني “الاتحاد الاأفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط ونحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق. وقد ضاعت 9 اشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت”.

الشك في النوايا الاثيوبية

ولفت وزير الري السوداني أن الملء الاول لسد النهضة في يوليو الماضى دون اتفاق أو حتى اخطار كانت خطوة مفاجئة جعلتنا نشك في النوايا الاثيوبية.

وتابع عباس “نحن نستغرب موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق في حين انهم اشتراطهم لذلك في خطاب رسمى لوزير الرى الاثيوبى بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٠” مشيرا إلى أن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع.

وهدد عباس برفع دعوى قضائية على الحكومة الإثيوبية والشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السد حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني، مؤكداً أن للسودان «فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوي قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية».

واكد عباس على أنه باعتبار أنه لم يتم دراسة الأثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، يتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان، ومحكمة الكوميسا».

ذكر وزير الري السوداني عباس ، أنه تم وضع عدة سناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون اخطار. وأضاف «احتطنا فنياً بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماما لأول مرة منذ 100 عام».

وتابع “ سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والاقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانونى ملزم”.