/628271/منى-زكي-تتصدر-التريند-بمشهد-من-مسلسل-لعبة-نيوتن

جسدت الفنانة منى زكي واحد من أصعب المشاهد في الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسلها لعبة نيوتن الذي يعرض على قناة dmc طوال شهر رمضان، حيث تلد هنا -الشخصية التي تجسدها الفنانة منى زكي- طفلها الجديد في إحدى المستشفيات بامريكا بمفردها، وسط أشخاص لا تعرفهم ولا يعرفونها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المشهد الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث أشاد العديد من الجماهير والإعلاميين بأداء الفنانة منى زكي.

منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن

قدمت منى زكي الدور بإحترافية وتعبيرات وجة حقيقية، لتصل للمشاهد إحساس الالم والتعب التي شعرت به اثناء الولادة ونقلت كل لحظة بواقعية شديدة، كما ان الكلمات التي رددتها أثناء الولادة "يارب لطفك يارب"، "جبها سليمة يارب"، جعلت الجمهور يعيش معها لحظة الولادة ويتأثر بها كما لو كانت حقيقية.

تصدر مشهد الولادة في مسلسل لعبة نيوتن، تريند موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"، وأشاد عددًا كبيرًا من الجمهور بأنبهاره بأداء منى زكي الذي تخطى كل درجات الصدق والإبداع، حيث جاءت تعليقات مغردي تويتر كالآتي:"شكراً منى زكي على مسلسل لعبة نيوتن، بجد دورك قوي جدا جدا، ومشهد الولادة في الحلقة العاشرة اوسكار لمنى زكي بجدارة، شكراً بجد شابوة"، وكتب آخر : " مدام منى زكي مش لعبت بأعصابي وهي بتولد، دا انا كنت بدعيلها يارب جيب العواقب سليمة وتقوم بالسلامة".

عمرو أديب يشيد بدور منى زكي

أشاد عدد كبير من الفنانين والإعلاميين الذين بأداء منى زكي الرائع، حيث علق الإعلامي عمرو أديب قائلا: "أنا عارف أنه بدري بس لازم أشيد بمنى زكي وتايسون في لعبة نيوتن بجد عمل محترم جداً شكر على التميز والاحتراف والاهتمام"، وكتبت إسعاد يونس، عبر صفحتها بموقع فيس بوك: "منى زكي شغالة مربع لوحدها خالص"، وغرد آسر ياسين عبر تويتر قائلا: "برافو مسلسل لعبة نيوتن تحية خاصة لكل صناعه".

يذكر أن، مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج ، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وأول ظهور في الدراما المصرية للشاب الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، تأليف وإخراج تامر محسن ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.