مسابقة المجددون .. وزير الأوقاف يعلن السؤال الأول وتفاصيل الجوائز

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الأوقاف أكدت فى بيان سابق، أنها مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم، ومن المقرر أن يتم تحميل الأسئلة بداية من اليوم الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان.

وجاء السؤال الأول من المسابقة كالتالى:

"هل ينطبق على صدقة الفطر ما ينطبق على الزكاة من صرفها فى الأسهم الثمانية أولا؟ وهل يجوز نقلها خارج إقامة الصائم أو لا؟ مع مراعاة واقعنا الراهن عند الإجابة".

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة عبارة عن 20 سؤالاً فى الدين والثقافة واللغة العربية والجوائز عبارة عن:

1- الفائز الأول من الأئمة:

إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير.

2- الفائزة الأولى من الواعظات:

المشاركة فى الإشراف على أول بعثة حج بإذن الله تعالى وشهادة تقدير.

3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات:

عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة.

ثانيًا: خمس جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة.

ثالثًا: عشرون جائزة قيمة كل جائزة ألفا جنيه.