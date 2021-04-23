وزير الدفاع البوروندى: دور مصر رائد ومؤثر على الساحة الإفريقية

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جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة، جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها وفى ظل الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية البوروندية حاليًا فى إطار الزيارة الناجحة للرئيس البوروندى إيفارست ندايشيميى، لمصر الشهر الماضى ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، واتفاق الرئيسين على أهمية دعم وتعزيز علاقات البلدين.
وأكد وزير الدفاع البوروندى، خلال اللقاء على اعتزاز الجانب البوروندى الكبير بالدور المصرى الرائد والمؤثر على الساحة الإفريقية، مشيدًا بحرص مصر على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والعون للدول والشعوب الإفريقية، وهو ما يعبر بوضوح عن اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقى الأصيل وحرصها على استمرار تطوير العلاقات الوثيقة مع جميع الدول الإفريقية وتحقيق طموحات وآمال شعوب القارة فى الرخاء والتقدم والاستقرار فى مواجهة التحديات المختلفة التى يواجها عالم اليوم، وفى مقدمتها التحديات التى تفرضها جائحة فيروس كورونا.
من جانبه، نوه السفير المصرى، خلال اللقاء بالوتيرة المتزايدة فى خطوات دعم وتنمية العلاقات المصرية البوروندية، مؤكدًا حرص جميع الجهات والمؤسسات المصرية الرسمية على سرعة تنفيذ جميع تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير العلاقات مع بوروندى بما يحقق آمال وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.
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