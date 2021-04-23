بيت العرب: الكتابة منحت المرأة الحرية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب، أن اليوم العالمى للكتاب وحقوق المؤلف، هو فرصة حقيقية لتوجيه التهنئة لأصحاب مشاعل الفكر، من الكتّاب والمبدعين والمفكرين.





وقالت: "الكتاب هو الصديق المرحب به فى أى مكان، في البيت، والشارع، وفى أماكن النزهة، والمواصلات.. من السيارة إلى الطائرة، ومؤلفو هذه الكتب هم خير سفراء، يتحدثون عن قيم الخير والإخاء والمحبة والعدل والمساوة وعدم الجور على حقوق الآخرين، كلنا نحترم إنتاجهم، سواء كان عميقاً وفلسفياً، أو كان هدفه مجرد التسلية".

وخصت الدكتورة هند الكاتبات بالتهنئة قائلة: "لدينا كاتبات رائعات، وهن يمثلن الوجه الجميل للثقافة المصرية.. المرأة هى صانعة السلام، والفكر، والفلسفة، لقد شقت طريقاً طويلاً وواجهت التحديات، حتى حصلت على مكانة تستحقها، كما أن الكتابة منحتها حريتها وجعلتها تسير فوق السحاب".

وأضافت رئيس مؤسسة بيت العرب: "مصر انتبهت مبكراً لحقوق الملكية الفكرية سواء للناشر أو المؤلف وسنت القوانين اللازمة لحمايتها، فالمؤلفون يشكلون جزءاً مهماً من قوتها الناعمة، التى تعكس وجهها الإنسانى وحضارتها الممتدة عبر آلاف الأعوام".