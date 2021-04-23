بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - يؤدى المصلون فى الجامع الأزهر، صلاة العشاء والتراويح فى الليلة الـ12 من ليالى شهر رمضان.



جدة - نرمين السيد - يؤدى المصلون فى الجامع الأزهر، صلاة العشاء والتراويح فى الليلة الـ12 من ليالى شهر رمضان. وتؤدى الصلاة وسط التزام كامل من المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى.

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