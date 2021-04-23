في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث موعد صرف مرتبات الموظفين الخاصة بشهر أبريل الجاري 2021م ولذلك في هذه الفترة يتوجه أكثر من 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، حتى يتم صرف رواتبهم من خلال ماكينات الصرف بالبنوك، وهذا خلال الـ 4 أيام، حيث أن هذا قد شمل العديد من الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نوضح لكم موعد صرف رواتب الموظفين في الدولة.

موعد صرف مرتبات الموظفين في الدولة :

تم الإعلان على أن سوف يتم إيداع رواتب الموظفين في الماكينات الصرف الآلي، وهذا بناءاً على المواعيد التي يتم الإعلان عنها بالمنظومة المالية الإلكترونية، وعلى أن سوف يتم إيداع رواتب الموظفين يوم الإثنين القادم الموافق 26 أبريل الجاري 2021م.

موظفو وزارتي الصحة والداخلية :

تم الإعلان من قبل وزارة المالية على أن قد تقرر صرف رواتب الموظفين في الدولة الخاصة بشهر أبريل الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان على أن للعاملين في 33 وزارة وهيئة وهذا ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 25 أبريل الجاري 2021م وهي وزارات: الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول، هذا وقد اعتمدت وزارة المالية بحسب كتاب دوري مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالدولة الخاصة بشهر أبريل.

ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان على جميع المواطنين أتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية لتقليل انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وهذا بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الدولة، خوفاً من التجمعات، حيث أن المساعدة في التيسير على جميع المواطنين، لكي يتم التخفيف من الأعباء.