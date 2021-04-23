/628272/حقيقة-تأجيل-مباراة-القمة-القادمة-بين-الأهلي-والزمالك

شهدت الساعات الماضية أنباء كثيرة عن تقدم الأهلي بطلب من أجل تأجيل موعد القمة القادم أمام الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء العاشر من مايو المقبل ضمن منافسات الدور الثاني للدوري الممتاز.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي من أجل تأجيل المباراة بشكل رسمي حتى الأن، ولا ينوي الفريق الأحمر التقدم بطلب خلال الساعات القادمة.

من جانبه أكد الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أن المباراة بين الأهلي والزمالك في موعدها والمقرر لها في العاشر من مايو المقبل، ولا يوجد داعي للتأجيل الإ في حالة طلب الأمن ذلك.

نتيجة مباراة الذهاب بالدوري

يذكر أن الأهلي فاز في الدور الاول علي الزمالك بهدفيين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة.