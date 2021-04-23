صراع الأغراب يجتاح السوشيال ميديا.. "تفاصيل"

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تمادى صراع غفران وعساف وعلي الغريب من مسلسل نسل الأغراب ليصل بينهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هزلي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل معركة نجوم نسل الأغراب على مواقع التواصل، فضلًا عن كواليس المسلسل الذي حطم الأرقام القياسية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحمد السقا يحذر محمد دياب وأمير كرارة يهددهم

نشر النجم أحمد السقا الذي يجسد شخصية عساف الغريب تويتة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حذر فيها محمد دياب -علي الغريب رئيس المباحث- من التدخل في معركته مع أمير كرارة قائلًا: "ابعد عن العركة دي أنت يا علي الغريب"، فرد عليه الأخير قائلًا: "ومين قال اني هسبكوا تدبحوا بعض يا عساف".

ورد عليهم أمير كرارة -غفران الغريب- بتهديد شديد قائلًا: "ومين قال اني هسيبكوا انتوا الاتنين في حالكم".

صناع مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، نجلاء بدر، أحلام الجريتلي،أحمد مالك، عماد زيادة، أحمد داش، ريم سامي وسلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

الجدير بالذكر، أن مسلسل نسل الأغراب يُعرض على فضائية قناة "ON" في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما يعرض خارج مصر على قناة "mbc 1" الساعة 11 مساءً.