مسلسل موسى الحلقة 11.. مواعيد العرض والأحداث الجديدة

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مسلسل موسى الحلقة 11 بدأت الحلقة الحادية عشر بظهور موسى داخل سوق باب اللوق وهو نائم على الأرض ويرتجف من شدة البرد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أحداث مسلسل موسى الحلقة 11 ومواعيد العرض، بعدما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأول من طرح مسلسلات رمضان 2021.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 11

يأتى اول ظهور للفنانة سمية الخشاب في دور "حلاوتهم" وهي تدخل السوق حيث تملك محل خاص بها داخل السوق، ثم تقع مشاجرة بينها وبين موسى بسبب نومة أمام المحل الخاص بها، وتنتهي المشاجرة حيث اخبرها موسى انن أتى من سوهاج ليبحث عن عمل، فشغلته مع صبيانها في محلها.

وقعت صادمة كبيرة لشداد - رياض الخولى- بعدما اكتشف ان زوجتة صباح "عبير صبري" ليست حامل، وان الذي كان في بطنها مجرد تكتل دم ونزفته، لكنه لم يصدق ما حدث، فأستدعى حكيم كي يتأكد، فأخبره الحكيم ان لا يوجد جنين في بطنها وانه كان حمل كاذب.

اتجة نوفل إلى شفيقة "هبة مجدي" ومعه المأذون والشهود كي يتزوجها، فقامت شفيقة والخواجاية الارمانية "فانيا" التي تسكن معها بطردهم، وكاد نوفل ان يضربهم بإحدى الكراسى ويكسره عليهم، ولكن تركهم في غضب وذهب.

وتنتهي أحداث مسلسل موسة الحلقة 11 بعودة إحدي صبيان المعلم وهبة "سيد رجب" من غزة ومعه بضاعة من ساعات وبداخلهم بودرة، حيث يوجد شراكة بين المعلم وهبة مع المعلمة حلاوتهم في محل داخل سوق باب اللوق.

مواعيد عرض مسلسل موسى

يعرض مسلسل موسى يوميًا في رمضان على شاشة قناة dmc في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية والأردن، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحًا.

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من نجوم الفن.