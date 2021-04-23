جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا زيادة فى أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسى والسرفيس، مؤكدًا أنه يتم العمل بنفس التعريفة المعمول، مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف التزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى خطوط السير بدائرة المحافظة .





يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "إبريل – يونيو"، ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، والتى تضمنت تحديد 650 قرشًا / لتر بنزين أوكتين 82، و775 قرشا / لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرشا / لتر بنزين أوكتين 95 . كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائى للوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات نقل البضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البحيرة: لا زيادة فى أسعار المواصلات بعد رفع البنزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.