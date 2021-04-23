فيديو.. وزير الأوقاف: الإسلام اهتم بأمر الصديق.. احرصوا على الجليس الصالح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإسلام اهتم بأمر الصديق وأعطاه عناية كبيرة "فالمرء على دين خليله"، مستدلا على ذلك بقول النبى، صلى الله عليه وسلم "إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحْذِيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة".





ودعا جمعة، خلال فيديو بعنوان "الصديق الحق" عبر موقع "يوتيوب"، إلى الحرص على الجليس الصالح حامل المسك، ومن قالوا فى حقه "الصديق وقت الضيق"، مستدلا بقول الرافعى "الصديق الحقيقى قطعة منك جزء منك إذا غاب لم تشعر أن أحد غاب عندك، ولكن تشعر أن جزء منك ليس فيك". وأوضح وزير الأوقاف، أن النبى يقول "من أحب لله وأبغض فى الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان"، كما قال صلى الله عليه وسلم "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف فى النار".

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