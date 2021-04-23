/628275/نورا-علي-عودة-السياحة-الروسية-لمصر--لها-مردود-إيجابى-بعد-التصدى-لكورونا

أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، علي أن عودة السياحة الروسية إلى مصر مهمة وسيكون لها مردود إيجابى قوى،مشيرة إلي أنها جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لاستعادة ثقة السائح الروسي في المقصد السياحي المصري.

نورا علي : السياحة الروسية لها أهمية كبيرة

ولفتت نورا على، رئيس سياحة النواب، إلى أن السياحة الروسية تمثل أهمية كبيرة للمقاصد السياحية المصرية وتؤكد علي ثقة الجانب الروسي والعالمي في الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر ، وجاءت بعد إشادة كل الوفود التفتيشية الروسية التي زارت مصر خلال السنوات الماضية بالمعايير الأمنية بالمطارات المصرية.

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رئيس سياحةالنواب : المدن جاهزة لاستقبال

السياح

‏وأشارت نورا على عضو مجلس النواب، إلي أنَّ كل المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وتابعت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن روسيا تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة في مصر،مؤكدة على أن عودة السياحة الروسية ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيراً في السوق السياحي المصري خاصة في المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة)،خاصة مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة في الوقت الذى قدمت فيه مصر نموذجًا فريدًا لدول العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا .

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم وتنشيط قطاعى السياحة والطيران ، واستئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات " مصر وروسيا " بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.