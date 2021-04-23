ليفربول يتقدم بدفع الشرط الجزائي لدعم خط دفاع الفريق

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حسم ليفربول الإنجليزي صفقة الفرنسي إبراهيما كوناتي صاحب الواحد والعشرون عام، قادم من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مع فريق الريدز.

زكرت تقارير مواقع أوروبية اليوم ان فريق ليفربول حسم صفقة المدافع الشاب كوناتي بعد يمتد لخمسة واسم، وأن الريدز سوف يدفع خلال الأيام القادمة دفعة من الشرط الجزائي له، والذي يبلغ شرطة الجزائي قيمة 35 مليون يورو.

يعمل ليفربول على تدعيم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتجنب المصاعب التي واجهها هذا الموسم بعد إصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب، حتي لايكرر خطئ الموسم الماضي في إبرام الصفقات.

من هو المدافع كوناتي

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، وبدأ كوناتي مسيرته الكوروية في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية، ليتميز بطول 194 سم في قلب الدفاع، وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

مباراة ليفربول القادمة

يستعد فريق ليفربول لمباراته غداً السبت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ضهراً، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الآنفيلد.

ويسعي فريق ليفربول الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز مكانته في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفرقي، بينما يقع فريق نيوكاسل يونايتد المركز الـ15 برصيد 35 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفريق.

ليفربول يأتي بابن النادي

نشر موقع "ديبورتيس كواترو" التابع للقناه الإسبانية، عن خطة ليفربول الإنجليزي وكشف العرض المقدم من الفريق للدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، في الفترة السابقة بعد تأخر محمد صلاح في التسجيل والبرازيلي فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني.

تألق لويس سواريز مع فريقة الجديد في الدوري الإسباني بعد رحيل في مطلع الموسم عن الفريق الكتلوني برشلونة، والذي كان حضر للدوري الإسباني قادم من الدوري الإنجليزي من فريق الريدز ليفربول، ليقود أتليتيكو مدريد في هذا الموسم، ليتصدر بهم الدوري بعد معاناتهم في الفتراة الماضية، في تأخرة خلف الفريق الملكي ريال مدريد وبرشلونة في ترتيب الليجا الإسبانية.