/628277/شمس-الكويتية-محمد-رمضان-يستعرض-جسده-وصوت-عمرو-دياب-نسائي

قالت الفنانة شمس الكويتية انها تحب أن تسمع أغاني محمد رمضان، مشيرة إلى انها سمعت من أحد أصدقائها أن محمد رمضان شخص مغرور، ولكنها دافعت عنه على الرغم انها لم ترى أي أعمال له.

شمس الكويتية: طبقة صوت محمد رمضان رجولية

وأضافت الفنانة شمس الكويتية خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور، أن طبقة صوت محمد رمضان رجولية، كما أنه يستعرض جسده كثيرا في أغانيه، والذي تعب كثيرا وحرم نفسه من أشياء لكي يبني هذا الجسد.

شمس الكويتية: طبقة صوت عمرو دياب غير مقبولة

ونوهت الفنانة شمس الكويتية إلى أن الفنان عمرو دياب يغني بطبقة غير مقبولة خلال الفترة الأخيرة، رافضة غناء الفنانين بطبقات نسائية، قائلة" أمر غير محبوب، ونحتاج عودة الفن الجميل".

وتابعت الفنانة شمس حديثها “المطرب الكبير عمرو دياب بيغني بنصف صوت بالطبقة النسائية، والأمر واضح للكل والأمر ظهر في آخر اعماله الغنائية”.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.