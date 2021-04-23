نسل الأغراب الحلقة 11.. أحمد السقا يعود لتجارة السلاح

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11، التي شهدت اتفاق جديد ما بين عساف وغفران الغريب وإعجاب ريم سامي بأحمد مالك، فضلًا عن خيانة عماد زيادة لأحمد السقا.

عداوة أحمد السقا وأمير كرارة نابته من الجدور

بدأ غفران وعساف في رمي بعضهما بالكلام، فصرخت فيهم زوجة عمهم نجاة وقالت أنها هي التي سوف تتحدث وبدأت تروي لهم ذكريات طفولتهم حتى المعركة الكبيرة التي قامت بينهما، وأنها حزينة على الوضع التي توصلوا له مثلهم مثل آبائهم.

أحمد السقا يجري اتفاقًا مع أمير كرارة

سأل غفران عساف ماذا يريد منه وسبب هذا التجمع، فأخبره الأخير أنه يريد زوجته ثم أجرى معه اتفاق أن يأتي بجليلة أمامهم وتسألها زوجة عمها من تريد عساف أم غفران، وإذا كان جوابها غفران فسيترك عساف والدة غفران له ويغادر البلد، أما إذا كان جوابها عساف فيطلقها غفران في نفس اللحظة وأيضًا سيترك له عساف والدته، ولقى هذا الاتفاق تأييد كافة الجالسين عدا غفران وأخيه سعادة.

محمد جمعة ومحمد مهران يتوعدان لبعضهما

وقف سعادة ونيماري مع بعضهما بعد انتهاء التجمع، وأخذ سعادة يلوم نيماري على تركه لهم وذهابه إلى أخيه، وأخبره الأخير أنه سامح غفران رغم قتله لوالده وتشتيت أسرته، وهدد بعضهما بالقتل إذا تواجهه.

أمير كرارة يحذر مي عمر

عاد غفران عقب مقابلته لعساف إلى غرفة زوجته جليلة -مي عمر- وسألته عن ما حدث، فأخبرها أنها آخر مرة قابل عساف فيها لم تسأله، فردت عليه أنها حينها كانت خائفة فحذرها أن ترجع تخاف لأنه سيحسب لها كل شئ.

عماد زيادة يخطط لتغير مكان والدة غفران

أثناء ذهاب الغازية دهب -نجلاء بدر-إلى بكري -عماد زيادة- لتحذره أن لا يلمس صديقتها يسر مرة ثانية سمعت حديثه مع رجله يخبره أن يغير مكان والدة غفران دون أن يعلم عساف حتى يجعله يحتاجه ويطيعه.

أمير كرارة يرفض تخير مي عمر بينه وبين أحمد السقا

طلبت نجاة من ابنها علي أن يذهب إلى غفران ويقنعه أن يجل جليله تختار بينه وبين عساف فذهب الأخير إليه ولكنه غضب عليه ورفض فنصحه علي أن ينفذ ذلك ليريح باله.

إدوارد يفقد إحساس الأبوة

جاء والد رشا زوجة العمدة حسيب -إدوارد- ليطمئن على أحوالها وتمنى لهما الذرية الصالحة، ففجر زوجات العمدة الأخريتان مفاجأة في وجه رشا ووالدها وهي أن إدوارد عقيم ولا يستطيع الإنجاب، فعرض حسيب على رشها أن يطلقها حتى لا يظلمها ولكنها رفضت.

مي عمر تصفع خالة زوجها كفًا

اتجهت بستان خالة غفران إلى سرايته وسألت جليلة عنه وأثناء حديثهما قبل مجئ غفران حدثت بينهما مشادات كلامية وفي حضور غفران، صفعتها جلية كفًا على وجها، وأيدها غفران في ذلك ولن يعترض.

انتظر حمزة -أحمد مالك- فاطمة -ريم سامي- حتى ظهرت ووقفها أمامها، وبدأ على وجهها هي الأخرى أنها معجبة بها، فسألته ماذا يريد منها فجاوبها ب "الزواج"، فأوضحت له فاطمة فرق المستوى بينهما وأنها تعمل لدى عساف الذي يعتبره حمزة عدوه وليس والده.

أحمد السقا يعود إلى تجارة السلاح

اتفق عساف مع نيماري أخيه الكبير أنهما سيرجعان إلى الشغل في السلاح وفتح شغل أبيه، فطالب بكري أن يشاركهما ولكن عساف أخبره أن الأغراب لا يشاركوا أحد، وأعطاه نيماري المال الذي كان أخيه مستعيره منه.

نجلاء بدر تخبر أحمد السقا بخطة بكري زيادة

أخبرت دهب عساف ماسمعته من حديث غفران ورجله حول تغير مكان والدة غفران.