بالصور.. علاء عابد: يكرم إسم الراحل اللواء سعد الجمال..ويؤكد: قدم الكثير لوطنه 

/628281/بالصور-علاء-عابد-يكرم-إسم-الراحل-اللواء-سعد-الجمالويؤكد-قدم-الكثير-لوطنه

كرم النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن،في احتفال ضم نواب الجيزة ، اسم النائب الراحل اللواء سعد الجمال ،في يوم الوفاء ، حيث تسلمت النائبه اسماء سعد الجمال درع التكريم .

ووجهت النائبة اسماء سعد الجمال، الشكر لنواب الجيزة علي هذا التكريم لولدها لدورة الوطني، مؤكدة ان والدها كرس حياته للخير ونشر السلام والتصالح بين المتخاصمين علي مدار اكثر من ٤٠ عام قضها في خدمه قضايا الوطن.

وقال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، انه خلال السنوات الماضية كنا نحتفل برمضان ومعنا ابن من ابناء مدينة ومركز الصف ، والجيزة وسيكون واليوم هو يوم الوفاء والذي سيكون بمثابة احتفال سنوي للاحتفال بذكري اللواء سعد الجمال .

واضاف النائب علاء عابد، ان اللواء سعد الجمال قدم للوطن ولمركز الصف الكثير ،ونسير جميعا علي دربةرجل استطاع ان يؤدي الكثير لمركز الصف ووطنه الكبير مصر .

واكد النائب علاء عابد ، ان كل نواب الجيزة وبخاصة نواب الصف والبدرشين والعياط وأبو النمرس سيكونوا داعمين للنائبة اسماء سعد الجمال، لانها اول امراءة في مركز الصف تتقلد منصب نائب في البرلمان ، وايضا لانها منذ أول يوم دخلت فيه مجلس النواب اثبتت وجودها داخل البرلمان ونحن جميعا سنكون سند وعون لها .

وحضر تكريم اسم الراحل سعد الجمال والذي اقامه النائب علاء عابد ، عدد كبير من نواب الجيزة وهم : اللواء صلاح ابو هميله ، اللواء حسام عاشور ، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب عبد الوهاب خليل، النائب عمرو عكاشة ، النائب عيد حماد ، النائب شحاته ابو زيد ، النائب عمرو كمال ابو حامد ، النائب حازم عويان ، النائب شحاته ابو زيد، النائبة اسماء سعد الجمال ، واسرة الراحل اللواء سعد الجمال.