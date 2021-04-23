/628282/حقوق-النواب-تنظم-سلسة-زيارات-للسجون-المصرية-لتفقد-رعاية-السجناء

وتستهل زياراتها غدًا السبت ٢٤ ابريل ٢٠٢١ بسجن المرج العمومي للوقوف على أحوال السجناء وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم.

هذا وقد نظم قطاعا حقوق الإنسان والسجون بوزارة الداخلية زيارة للمراسلين الأجانب لسجن برج العرب في الإسكندرية لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

وأكد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون على أن الزيارة التي نظمها قطاع حقوق الإنسان وقطاع السجون بوزارة الداخلية، تأتي لتفقد أوجه الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء في السجن والمستشفى والمكتبة.

الوفد المشارك: أماكن لا تسمى بالسجون

وأشاد الوفد المشارك في الزيارة بما تقدمه إدارة السجون للنزلاء من خدمات، وقال رئيس مكتب وكالة (وورلد 24 نيوز) بمصر جورينسن خان، : “لقد قمت من قبل بزيارة سجن القناطر للنساء، ولا أود عادة تسمية هذه الأماكن بالسجون، لأنها مؤسسات إصلاحية، وأنا سعيد جدا بهذه الزيارة التي أقوم بها اليوم لرؤية هذا السجن والمستشفى”.

خدمات غير موجودة خارج السجن

وأضاف رئيس مكتب وكالة (وورلد 24 نيوز) بمصر "رأينا العديد من الخدمات التي ربما لا توجد خارج السجون، وهذا شيء جيد، نحن نسمع أشياء كثيرة سيئة عن السجون وما يحدث بها من مشاكل ولكن الواقع قصة مختلفة، أعتقد أن البعض يجب أن يأتي إلى هنا ليرى الصورة الحقيقية للسجون ليتفهموا حقيقة ما يحدث في مصر".

وفي السياق نفسه، قالت "كومودي"، رئيسة مكتب جريدة طوكيو اليابنية بالقاهرة: "أنا لاحظت أن كافة السجناء يرتدون الكمامات، وقد أخبروني بوجود مطهرات داخل الغرف بالسجن، وهذا شيء جيد للوقاية من فيروس كورونا".

فيما قال "بولاريكاس فاسييس"، الصحفي في وكالة نور الإيطالية: إن كل شيء جيد للغاية، كل التسهيلات والمعدات الطبية متوفرة على أعلى مستوى.