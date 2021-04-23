جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أول قداس إلهى بكاتدرائية القديس البابا أثناسيوس الرسولى، بمنطقة غرب ابنى بيتك الحى الـ14 بمدينة العاشر من رمضان.





بدأت أعمال البناء بالكنيسة فى عام 2017، بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتزامن افتتاح الكنيسة، بعودة كاهنى الكنيسة ذاتها، القس جرجس والقس باخوم من قضاء فترة الأربعين بالدير. وصلى الأب الأسقف، قداس جمعة ختام الصوم، وسط عدد محدود من الشمامسة والشعب، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاة أول قداس بكاتدرائية البابا أثناسيوس بمدينة العاشر من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.