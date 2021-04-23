فيديو.. الرئيس مع قادة القوات المسلحة: العاشر من رمضان يوم عظيم فى تاريخنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" فى كلمة له أثناء لقائه كبار قادة القوات المسلحة، اليوم الجمعة: "كل عام وأنتم طيبين وربنا يكثر من هذه الأيام الطيبة، والجميلة والسعيدة فى حياتنا، وأيضا نتمنى لشهدائنا ومصابينا على مر كل العصور أن يتغمدهم الله بالرحمة ويجمعنا بيهم على خير واسمحولى إنى أوجهلكم كل التحية والتقدير على الجهود اللى بتبذلوها وبذلتوها خلال الفترة اللى فاتت واللى الحقيقة كان ليها تأثير كبير قوى على حالة الاستقرار اللى بنعيشها دلوقتى".

وأوضح الرئيس: "بجهدكم وجهد رجال الداخلية تم مواجهة الإرهاب بشكل حاسم.. واللى اتعمل فى السبع سنين اللى فاتوا الفضل فيه كبير أوى من صاحب الفضل".



كما تطرق الرئيس السيسى إلى الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "البعض يقولون إن القاهرة ستبقى كما هى عندما يتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونقعد فيها وهى كدة، والزحمة اللى فيها كدة".

وأضاف: "اللى بنعمله هناك أرخص، وأكثر ربحا، وكل اللى عملناه حتى الآن 40 ألف فدان من العاصمة الإدارية، من أصل 175 ألف فدان، ونفس الأمر فى العلمين والمنصورة الجديدة".

وأكد الرئيس: "إن شاء الله لما هنفتتح العاصمة هتشوفوا دولة تانية، وده مش كلام.. الموضوع مش مبنى بنعمله، ولكن جوهر ومضمون مع الشكل اللى بنعمله".

وواصل الرئيس السيسى حديثه بالقول: "الريف المصرى يمثل نصف مصر، ورفع كفاءة نصف مصر خلال ثلاث سنوات يقولون عنه إنه أمر مستحيل.. الريف المصرى يوجد به نحو 60 مليون إنسان".

وبين أنه "سيتم رفع كفاءة الطرق ومحطات المعالجة والكهرباء والصرف الصحى، ومياه الشرب، والمستشفيات، والمدارس، والرى الحديث، وتبطين الترع، والتنمية المحلية.. هذه القرى لم تكن مخططة، ومعمولة بشكل عشوائى كبير".

وتابع الرئيس أن مصر مستعدة لمساعدة ليبيا الشقيقة على كافة الأصعدة، ولدينا فرصة لتنظيم العمالة المصرية إلى ليبيا، مبينا: "عندنا كهرباء زيادة ممكن نودى لليبيا زى ما هم عايزين 1000 ميجاوات أو 2000 ميجاوات، والسودان نفس الكلام، والأردن والعراق لو عايزين 1000 أو 2000 ميجاوات نديهم.. عندنا الحمد لله رب العالمين".

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوى تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزیر الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه عقب أداء صلاة الجمعة التقى الرئيس بكبار قادة القوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامته.