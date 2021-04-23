حقوق إنسان البرلمان تزور غدا سجن المرج العمومى

جدة - نرمين السيد - وتستهل اللجنة، زياراتها غدًا السبت، بسجن المرج العمومى للوقوف على أحوال النزلاء، وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، فى ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التى تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم.

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