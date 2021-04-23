/628283/بيراميدز-ليس-لديه-عزيز-تعرف-علي-ضحية-الغد-أمام-الاتحاد-السكندري

ترغب إدارة نادى بيراميدز فى الإطاحة بأروابارينا من على رأس الجهاز الفنى لفريق الكرة، نظرًا لسوء الأداء والنتائج التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، ولم ينجح المدير الفنى فى إظهار بصمته مع بيراميدز رغم إمتلاكه كافة مقومات النجاح.

ويبحث مسئولو بيراميدز عن مدير فنى كفء، سواء مصرى أو أجنبى، يستطيع أن يُظهر أفضل أداء ونتائج مع الفريق الذى يمتلك كوكبة من النجوم، ومن المرشح لذلك فليس هنالك أي بيانات تظهر بديل الأرجنتيني.

موعد رجيل رودولفو أروابارينا

ويخطط بيراميدز لتوجيه الشكر لـ الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عقب مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، فى الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى، حيث يرى المسئولون بالنادى إن الوقت المناسب لرحيل المدير الفنى سيكون عقب لقاء زعيم الثغر، نظرًا لكون مواجهة نامونجو التنزانى بدور مجموعات الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأربعاء، لقاء تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريق بطاقة التأهل لربع نهائى البطولة.

في حين تسعى إدارة نادى بيراميدز لإيجاد مدير فنى جديد للفريق ومميز يتولى مهمة قيادة عقب لقاء الاتحاد السكندرى غداً، على أن تكون مواجهة نامونجو بمثابة لقاء ودى يستطيع المدرب الجديد تجربة خطته واكتشاف عناصر الفريق قبل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى الجولة التاسعة عشر بالدورى بعد لقاء نامونجو.

نتيجة مباراة بيراميدز وناكانا

حقق فريق بيراميدز الفوز علي ناكانا الزامبي في آخر مباريات الفريق في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة السادسة، من بطولة الكونفيدرالية، بنتيجة هدف نظيف دون رد، جاء بالهدف عبدالله السعيد في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وشهد علي اللقاء ملعب ليفي مواناواسا بزامبيا.

آخر ضحايا بيراميدز

احمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق نادي بيراميدز السابق، والذي لم تطل فترته مع الفريق الذي لايعرف الرحمة في الإستغناء علي أي أحد في النادي سواء إداري أو لاعب والذي كان ميدو أخر ضحاياها، والذي علق علي ذلك في تصريحات تلفزيونية، بعد رحيلة بأي وظيفة إدارة له في الفترة القادمة في الزمالك والتي رفض أن يبرهن ذلك وأدلي بأنه سعيد في مجال الإعلام.