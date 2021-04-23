/628284/كيوت-وبيهبل -شمس-الكويتية-تتغزل-في-حمو-بيكا

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها تشعر بالحزن على هيفاء وهبي بسبب ما تمر به حاليا من مشكلات شخصية مشيرة غلى أن شرين عبد الوهاب ذات وعي متواضع.

شمس الكويتية: حمو بيكا بيهبل

وتحدثت الفنانة شمس الكويتية خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور عن حمو بيكا قائلة" لا أعرفه بس هو كيوت وبيهبل، ولو عرض عليا أغني معاه هوافق".

شمس الكويتية: طبقة صوت عمرو دياب غير مقبولة

ونوهت الفنانة شمس الكويتية إلى أن الفنان عمرو دياب يغني بطبقة غير مقبولة خلال الفترة الأخيرة، رافضة غناء الفنانين بطبقات نسائية، قائلة" أمر غير محبوب، ونحتاج عودة الفن الجميل".

وتابعت الفنانة شمس حديثها “المطرب الكبير عمرو دياب بيغني بنصف صوت بالطبقة النسائية، والأمر واضح للكل والأمر ظهر في آخر اعماله الغنائية”.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.