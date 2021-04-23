موسى يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "شاهد"

تصدر مسلسل موسى للنجم محمد رمضان قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة "شاهد" في أول 10 أيام من رمضان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نجاح مسلسل موسى، فضلًا عن تفاصيل العمل الذي أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

محمد رمضان يحتفل بنجاح موسى

احتفل محمد رمضان بنجاح مسلسله الرمضاني"موسى" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بفيديو لعضو من من منصة شاهد ذكر فيه أكثر 10 مسلسلات مشاهدة، فجاء" موسى" في المرتبة الأولى و "نسر الصعيد" في المرتبة الرابعة بينما مسلسل "ملوك الجدعنة" في المرتبة الخامسة، وأضاف محمد رمضان للفيديو أغنيته "number 1".

مواعيد عرض مسلسل موسى

يُعرض مسلسل"موسى" على فضائية قناة "dmc" في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما يُعرض خارج مصر على قتاة "mbc 1" الساعة 9.

كواليس مسلسل موسى

تدور أحداث مسلسل "موسى" في فترة الستينات حول شخصية موسى الصعيدية التي تواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجئ للقاهرة ليعمل بالتجارة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب وصبري فواز، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.