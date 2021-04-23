الاختيار 2 الحلقة 11.. أول ظهور لهشام ماجد وعمر القاضي

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مسلسل الاختيار 2 حلقة 11، استهلت الأحداث بإعتراف العنصر التكفيري سعد بخطة وهدف الإخوان القادم وهو ضابط الشرطة زكريا يونس -كريم عبد العزيز- وبدأ في وصف من كان معه بالسيارة أثناء اغتيال الشهيد محمد مبروك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 الحلقة، التي شهدت نجاح كريم عبد العزيز في اثنان من قتلة الشهيد المقدم محمد مبروك وانهيار أسماء أبو اليزيد عقب انفصال أحمد مكي عنها.

كريم عبد العزيز يُكمل التحقيق مع أحد قاتلي الشهيد محمد مبروك

طلب زكريا من جاد صديقه الخروج من التحقيق وهو سيدخل بعد ساعة ليستكمله، ثم خرج ومر من أمام مكتب صديقه الشهيد مبروك فدخل إليه وألقى نظرة حزينة ثم خرج.

أحمد مكي يخبر والده بخبر انفصاله عن أسماء أبو اليزيد

خرج رفاعي -هادي الجيار- من غرفته ليجد ابنه يوسف نائم على الكنبة فأيقظه وسأله عن حالة نومه بهذا الشكل، فجاوبه بأنه أراد أن يخبره بشئ مهم وهو انفصاله عن عليا وأنه أدرك أن الزواج ليس من نصيبه.

أحمد مكي يرغب في الرجوع إلى سيناء

أخبر ضابط العمليات الخاصة يوسف الرفاعي -أحمد مكي- والده بأنه سيطلب الانتقال إلى سيناء، وبعد ذهابه للعمل أخبر قائده عن إرادته في الخروج لمأمورية بسيناء فوافق ولكن أخبره أنه يريده أولًا معه في مأموية سلاح كبيرة بالإسمعالية.

كريم عبد العزيز يصل لطرف الخيط في قضية اغتيال مبروك

استكمل زكريا التحقيق مع سعد حول اغتيال محمد مبروك، وسأله هل تعرف اسم الضابط الذي قتلته؟ هل تعرف أنه لديه ثلات أولاد، ونصحه بأن يحكي له كل ما يعرفه حتى يستطيع مساعدته، وأخبره سعد عن قائدي العملية والمكان الذي ذهب إليهم فيه، وبدأ زكريا وقوات الأمن في التحرك لتفريغ الكاميرات والوصول إليهم.

أول ظهور لهشام ماجد وعمر القاضي

وصل يوسف إلى الإسماعية لتنفيذ المهمة فعلم بأن ثفقة السلاح التي ستتم هناك ستسلم إلى تكفيرين بسيناء، ومن ثم قابل في المأموية زميل له وهو أحمد -هشام ماجد-، ومن ناحية أخرى تعرض اثنان من الضباط بسيناء على بعضهما وكان من بينهم عمر القاضي أحد رجال الأمن من مواليد المنوفية.

أسماء أبو اليزيد تشكي لوالد أحمد مكي عقب تركه لها

أخبر رفاعي صديقه عادل عما حدث بين ابنه يوسف وخطيبته عليا -أسماء أبو اليزيد- فطمئنه الأخير أنه سيحاول الإصلاح بينهما وأثناء حديثهما دق جرس الباب ففتح رفاعي ووجد عليا أمامه باكية.

وأخبرته عن الطريقة الغير مقبولة التي تركها بها يوسف، وإذا كام هذا قراره فيذهب لوالدتها ويخبرها مثلما جاء وخطبها لأنها لاعرف أنهما انفصلا، فحاول تهدأتها وأنه سيفهم الأمر ويتحدث إلى يوسف ويصلح الأمور بينهما.

سلم زكريا ملف الاعترافات الخاصة بالتكفيري سعد إلى قائده، وحاول اللواء رفعت أنه في مهمة للقبض على الإرهابيين وليس من قتلوا صديقه مبروك.

خطة جماعة الإخوان بعد عملية الاغتيال الأولى لهم

اجمتع عدد من الإخوان بعد القبض على سعد ليطمئنهم قائدهم أنه لا يعرف عنهم غير أسماء حركية، وليعلمهم بخطتتهم القادمة وهي تفجير كل يوم منشأ من المنشآت العسكرية لبث الرعب في قلوب قوات الأمن، واستكمال عمليات اغتيال ضباط الأمن.

كريم عبد العزيز ينجح في القبض على عنصر تكفيري آخر

داهمت قوات الأمن بيت التكفيري الآخر الذي اعترف عليه سعد، فقام بإطلاق النار ورمي المتفجرات عليهم مما أدى إلى إصابة أحد قوات الأمن، فطالب زكريا منه الاستسلام حتى استطاع القبض عليه.

أحمد مكي وهشام ماجد في مهمة سويًا

جلس يوسف مع ضابط صديقه ووضعا سويًا خطة القبض على تاجري السلاح دون إصابة أحد فيهم، ومن ثم انطلقوا ليلًا برفقة أحمد -هشام ماجد- فطلب الأخير والدته على الهاتف لتدعو له ليتوفق بالمأمورية، فطلب منه يوسف أن يجعل والدته تدعو لهم جميعًا، فرفع صوت الهاتف وبدأ الدعوات تنهمر عليهم.