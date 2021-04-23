صور.. السفير المصرى المعتمد لدى جزر القمر يلتقى عددا من المسئولين

جدة - نرمين السيد - زار السفير محمد جابر أبو الوفا -سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى جمهورية القمر المتحدة والمقيم بتنزانيا- جزر القمر خلال الأسبوع الجارى، وعقد خلال زيارته سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين القمريين، حيث التقى بكل من "ظهير ذو الكمال" وزير الخارجية والتعاون الدولى، و"محمد داود" وزير الداخلية، والسفيرة "فاطمة على بازى" المدير العام للهيئة الوطنية القُمرية للتعاون الدولى، و"نجاة سويديكى" المدير العام للهيئة الوطنية للترويج للاستثمار.





وصرح أبو الوفا أنه تم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القمرية فى كافة المجالات، وأوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه جمهورية مصر العربية لجزر القمر، وبما يخدم جهود البلدين الشقيقين الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأضاف أبو الوفا أن كافة المسئولين القمريين الذين التقى بهم قد أعربوا عن الشكر والتقدير للدعم والمساعدات التى تقدمها مصر لبلادهم فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال بناء قدرات الكوادر القمرية، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تنمية الموارد البشرية القمرية، فضلاً عن المنح الدراسية التى تقدمها مصر للطلبة القمريين للدراسة فى الجامعات المصرية بمختلف التخصصات.

كما أكد المسئولون القمريون على رغبتهم فى تعزيز كافة أطر التعاون بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية للحكومة القمرية.

وأوضح السفير المصرى كذلك أنه تم خلال هذه اللقاءات بحث آليات تعزيز التعاون بين مصر وجزر القمر فى عدة مجالات، أبرزها السياحة والطاقة والصحة والثروة السمكية والتصنيع الغذائى، فضلاً عن بحث سبل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وآليات تعزيز الاستثمارات المصرية فى جزر القمر، خاصة فيما يتعلق بفرص مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات "خطة جزر القمر بازغة 2030"، وذلك فى ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانيات ضخمة، وخبرات واسعة وسوابق أعمال ناجحة وسمعة متميزة على الأصعدة العربية والافريقية والعالمية.

كما أكد أبو الوفا على دعم مصر للجهود التى تبذلها جزر القمر لتحقيق التنمية فى البلاد لتحسين مستوى معيشة الشعب القمرى الشقيق، وعزم مصر على مواصلة دعمها لجزر القمر فى مختلف المجالات.