كانوا هايتكهربوا.. سائق قطار ينقذ الركاب من كارثة محققة

جدة - نرمين السيد - سائق القطار، شاهد أحد الأشخاص على قضبان السكة الحديد يلوح له وهو ما جعله ينتبه إليه، وخوفًا من وقوع مكره توقف بالقطار، ليفاجأ بسلك كهرباء متدلى من أحد الأعمدة.
وقال السائق: "لو السك لمس القطار، القطر كله كان اتكهرب، وحدث ما لا يحمد عقباه".
ليتم بعد ذلك إبعاد السلك الكهربائى عن مسار القطار، ومواصلة القطار للسير بسلام دون أى مشاكل.
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