شمال سيناء تطلق احتفالات العيد القومي بافتتاح مسجد الشهيد محمد شراب بالعريش (صور)

انطلقت، الجمعة ، احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي بافتتاح المحافظ اللواء عبد الفضيل شوشة مسجد الشهيد محمد سمير شراب، يرافقه هشام الخولى نائب المحافظ وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية وقيادات جامعة العريش، و أسرة الشهيد محمد شراب .







وألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف خطبة الجمعة نيابة عن وزير الأوقاف ، بحضور لدكتور محمد نصار مساعد الوزير ممثلا لوزارة الأوقاف والشيخ إبراهيم جمعة مدير عام أوقاف شمال سيناء وعدد من قيادات الأوقاف والأزهر الشريف والقيادات الشعبية والقبلية .

وأكد الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف في خطبته على مايحمله شهر رمضان من ذكرى انتصارات تبين أن عزيمة الإيمان تصنع المعجزات و أن أيام الشهر الفضيل هى أيام انتصارات تستوجب الدروس والعظة فهى أيام الله.









وأشار إلى يوم بدر الذى شهد معجزة النصر بشدة الايمان وقوته رغم كثرة الأعداء ليحمل المسلمين رسالة الإصلاح فى الأرض ونشر القيم الاسلامية .

ولفت" الفخراني " الى إن شهر رمضان شهد فتح مكة ليتمكن النبى وصحابته بالنصر المبين وتجلى مذهب العفو والصفح من نبينا عندما عفا عمن آذاه ، وشهد شهر رمضان انتصار جيش مصر بقيادة قطز على الأعداء، وانتصار العاشر رمضان ليحقق جنود مصر المجد ويحرروا الأرض.

وتابع أنه فى يوم فتح مكه توكل الجند على الله فصار هذا اليوم مثلا يضرب فى قوة الإيمان والشجاعة.

وقدم الشيخ الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف ،خطيب الجمعة، من على المنبر تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة وقال : هم على مر التاريخ سيف مصر يؤازرهم شعب أبى وقدم تحية لأهل سيناء فى عيدهم.

وقال محافظ شمال سيناء، إن افتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب يأتى انطلاقا لاحتفالات المحافظة فى ذكرى عيد تحرير سيناء الـ39 والعيد القومى للمحافظة والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل ، ضمن افتتاح عدد من المشروعات بالعريش ونخل والحسنة بوسط سيناء .

وتتواصل احتفالات شمال سيناء بالعيد القومي يوم غدا السبت 24 أبريل لافتتاح مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش بقيمة 14 مليونا و558 ألفا و570 جنيها، وتضم توسعة جناح وأعمال ترميم المنطقة الأزهرية بشمال سيناء فى مدينة العريش.





كما يتم افتتاح مجمع معاهد بمنطقة وسط سيناء فى مدينة نخل وبلغت تكاليف إنشائه 14 مليونا و235 ألفا و785 جنيها ، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بمدخل العرش الغربي، بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بالعريش بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

فيما يشهد يوم الأحد 25 أبريل مراسم وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء ، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى ضاحية السلام ، وافتتاح ملعب نادى ابو صقل بالعريش ، وافتتاح مطحن الكرامة ، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية.

وتختتم شمال سيناء احتفالاتها بعيدها القومى يوم الاثنين 26 إبريل بافتتاح محطة تحلية آبار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب/ اليوم ، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة ، وانشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية بمنطقة وسط سيناء.

وتجري احتفالات شمال سيناء بالعيد القومي بحضور قيادات تنفيذية وأمنية وشعبية ورموز ومشايخ قبائل شمال سيناء وتختتم بحفل فنى يقام مساء يوم الاثنين على مسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء.