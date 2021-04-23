آرسنال يفشل أمام إيفرتون في غياب النني

حقق فريق إيفرتون الفوز في وقت قاتل علي حساب آرسنال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدوري الثالث والثلاثون.

سجل البرازيلي ريتشارليسون الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 76 من عمر المبارة، من خلال مرور رائع من الجانب الأيمن من دفاع المدفعجية ويتوغل في منطقة الجزاء، ويرسل تمريرة عرضية في إتجاه زميلة ولكن حارس المباراة يسبقة علي الكرة وتصتدم في يده وتسكن الشباك.

تبديلات آرسنال في المباراة

أجري مايكل آرتيتا المدير الفني لآرسنال في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بخروج نيكولاس بيبي ودخول مارتن أوديجارد، وخروج إدوارد نيكيتاه ودخول جابريال مارتينيللي، وفي الدقيقة 83 أجري التبديل الثالث في صفوف الفريق بخروج كالوم تشامبرس ودخول ويليامز.

تبديلات إيفرتون في المباراة

أجري كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون التبديل الأول في الدقيقة 65 بخروج أندري جوميش ودخول فابيان ديلف، وجاء التبديل الثاني في الدقيقة 86 بخروج خيميس رودريجيز ودخول توم ديفيس، وفي الدقيقة 89 جاء التبديل الثالث بخروج ريتشارليسون ودخول ييري مينا.

تشكيل آرسنال في المباراة:

في حراسة المرمي: بيرند لينو.

في خط الدفاع: كالوم تشامبرس – روب هولدينج – بابلو ماري.

في خط الوسط: جرانيت شاكا – توماس بارتي – داني سيبايوس.

في خط الهجوم: نيوكولاس بيبي – إميل سميث رو – بوكايو ساكا – إدوارد نيكيتاه.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ، برصيد 46 نقطة ، من أصل 33 مباراة ، حقق من خلالها 13 انتصار ، وتعادل في 7 مباراة ، وخسر في 13 مباريات ، سجل من خلالها 44 هدف ، في حين تلقت شباكة 37 هدف.

يحتل فريق إيفرتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، من أصل 33 مباراة، حقق من خلالها 15 انتصارات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 10 مباراة، إستطاع ان يسجل من خلالها 44 هدف، في حين تلقت شباكة 40 هدف في هذا الموسم.