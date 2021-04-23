بمشاركة مصر.. موعد قرعة كاس العرب 2021

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد اجراء قرعة كأس العرب 2021 والمقرر إقامتها في دولة قطر على غرار بطولة كأس العالم للأندية التي شارك فيها الأهلي وأستطاع حسم المركز الثالث من البطولة على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء.

وتقام قرعة كأس العرب2021 المُقام بقطر يوم الثلاثاء المقبل، وسوف يستصيف دار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة مراسم القرعة، وبحضور وسائل الإعلام المختلفة وبعض المندوبين.

وتضم قرعة كأس العرب 2021 منتخبات : مصر وقطر والجزائر وسوريا وتونس والإمارات واليمن والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان .

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر سوف يشارك في بطولة كأس العرب بقطر في ديسمبر القادم، وبمشاركة 22 منتخب عربي.

موعد بطولة كأس العرب 2021

وتقام البطولة بداية من اليوم الأول لشهر ديسمبر حتي 18 ديمسبر، وكان الاتحاد المصري قد أرسل موافقة رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركتة في البطولة القادمة.

وسيشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم على البطولة بعد موافقتة على اللوائح الخاصة بالبطولة، وجاء ذلك في كونجرس الفيفا الذي أقيم أمس الجمعة، وتم الموافقة على جميع اللوائح الخاصة بالبطولة.

كأس العرب بمشاركة منتخب مصر

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أن هذه البطولة ستجمع بين جميع المشاهدين في الوطن العربي، وستكون خير تجهيز لبطولة كأس العالم القادمة، وكشف عن سعادتة بتواجد مصر وعدد كبير من الدول العربية وإقامة المباريات علة ملاعب كأس العالم بقطر.

وفيما يلي المنتخبات المشاركة في البطولة:-

مصر، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، الصومال، السودان، تونس، جزر القمر، جيبوتي، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، فلسطين، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمين، وقطر مستضيفة البطولة.

وستكون المرحلة النهائية للبطولة ستجمع بين 16 منتخبا، ويتم عمل دور مجموعات ويصعد أول وثاني كل مجموعة للدور التالي، حتي المباراة النهائية، وسيكون عدد المباريات في هذه البطولة 32 مباراة.