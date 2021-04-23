مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11..ياسمين عبدالعزيز تعترف بحبها لأحمد العوضي

/628289/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-11ياسمين-عبدالعزيز-تعترف-بحبها-لأحمد-العوضي

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11 شهدت الأحداث عودة عزل "ياسمين عبدالعزيز" إلى بيت زوجها عابد "خالد الصاوى" بصحبة مفاتن، مجبورة خوفًا على عائلتها من عابد، وعلى جانب آخر فرحت عائلة غزل عندما ابلغهم شقيقها بأنها وصلت بالفعل في المعاد التي حدده عابد لهم، تاركين ما تشعر به غزل وما ستتعرض له في الايام القادمة مع زوجها عابد الذي يعاني من إضطرابات نفسية، الاهم بالنسبة لهم ضمان استمرار حياتهم ومصالحهم مع عابد تيمور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور إنتهاءها.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11

ترصد رفعت "خالد سرحان" لقدرية زوجة الخديوي "أحمد العوضي"، وقابلها فوق سطح المنزل ليخبرها بأنه على علم بما حدث في مزرعة الخديوي وان زوجها الخديوي يستعد لكي يطلقها، ثم يعترف لها بحبه ورغبته في الزواج منها.

شاهد مالك شقيق الخديوي مقابلة رفعت وقدرية وسمع ما قالوه، فذهب إليها بعدما تركت رفعت ودخلت منزلها، ليسألها عن علاقتها برفعت.

مواجهة ساخنة بين ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي

حدثت مواجة ساخنة بين غزل وزوجها عابد تيمور بعد عوتها إلى المنزل، حيث اخبرها بأنه سينتقم من الخديوي، ولكنها عاندته قالة له لن تقدر على سيف الخديوي، ثم أستفزتة بأعترافها بحبها للخديوي و كرهها له، فأهمل عابد حديثها وطلب منها بسخرية ان ترتاح يومين ثم تعود للحديث معه فهى في غير وعيها الان.

واختتمت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11 بمشاجرة بين سيف الخديوي وزوجته قدرية بعد سماعه حديثها مع شقيقه مالك عن مقابلتها المستمرة لرفعت فوق سطح المنزل، فقام بضربها، وتوسلت إليه كي يفهم حقيقة المقابلة، لكن لم ينتبه لحديثها وطلقتها، فذهبت للدجالة لتدبر لغزل أذية.