/628290/بهدف-رائع-أسوان-يخطف-بطاقة-التأهل-من-الجونة-في-كأس-مصر

خطف أسوان فوزا هاما أمام الجونة بهدف نظيف لعمرو الحلواني بعد تنفيذ رائع للركلة الحرة، ليتأهل أبناء الجنوب للدور القادم من بطولة كأس مصر، عقب الإنتصار على فريق الجونة في إطار منافسات دور الـ 16 من البطولة.

وسجل عمرو الحلواني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 من أحداث الشوط الثاني، بعد تنفيذ رائع لركلة حرة مباشرة حولها في مرمى فريق الجونة بشكل مباشر، ليتأهل الفريق للدور القادم من بطولة كأس مصر ويضرب موعدا هاما مع المصري البورسعيدي في دور الـ 8 من البطولة.

فوز أسوان على الجونة

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: «خالد وليد، أحمد سالم صافي، محمد جابر، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، أحمد عبد الظاهر، عمرو الحلواني، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، محمد أسامة وأحمد الصغيري».

بينما دخل الجونة مباراة أسوان بتشكيل مكون من : «اسلام طارق، محمد نجيب، اسلام لوكا، ياكن، نور السيد، جونسون، سيرجي اكا، أحمد عامر، أحمد عبد النعيم، شبراوي، ادريس أمبوبو»