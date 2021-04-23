مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 كاملة.. ترقبوا أحداث فاقت التوقعات

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أعلن النجم يوسف الشريف مواعيد عرض مسلسله الرمضاني كوفيد 25، المقرر طرحه على شاشات التليفزيون خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 رمضان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25، فضلًا عن كواليس العمل الذي أثار حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، بسبب قصة المسلسل التي تتماشى مع الحالة التي يعيشها العالم بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

يوسف الشريف يشوق متابعيه بمواعيد عرض كوفيد 25

نشر الشريف بوستر كوفيد 25 الرسمي متضمن مواعيد عرضه، عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

مواعيد عرض كوفيد 25

يُعرض مسلسل كوفيد 25 على فضائية قناة الحياة في تمام الساعة 6:30 مساءً بدلًا من "مسلسل عالم موازي"، وكذلك على شاشة قناة "الحياة دراما" الساعة 7:45 مساءً، و "الأولى المصرية" في ذات التوقيت، فضلًا عن قناة " ON drama" في الثانية صباحًا و "ON" الساعة 2:30 صباحًا.

قصة مسلسل كوڤيد 25

ينتمي مسلسل كوڤيد 25 إلى نوعية أعمال ال 15 حلقة، وتدور أحداثه في المستقبل حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات عديدة في العالم.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، رندا البحيري، ميرنا نور الدين، إدوارد، ميدو عادل، ديانا هشام، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد وأمير صلاح الدين، ومن تأليف إنچي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.